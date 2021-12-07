Около 7 тысяч мигрантов еще находятся в Беларуси, - представитель спецслужб Польши

Пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин рассказал, что на сегодняшний день режим Лукашенко отправил в Ирак и Сирию около 3 тысяч мигрантов. Однако еще около 7 тысяч иностранцев остаются в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР .

По словам Жарина, сейчас наблюдается меньше попыток прорыва границы Польши. Но пока не стоит делать поспешных выводов, что миграционный кризис заканчивается.

"Это не должно быть результатом каких-то долгосрочных изменений в стратегии режима Лукашенко. Скорее мы ожидаем вступления в фазу медленной дестабилизации и возврата к тактике отправки небольших групп в различные места на нашей границе, чтобы найти менее защищенные участки, которые, по мнению белорусских спецслужб, облегчат пересечение польской границы", - отметил Жарин.