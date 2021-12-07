Около 7 тысяч мигрантов еще находятся в Беларуси, - представитель спецслужб Польши
Пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин рассказал, что на сегодняшний день режим Лукашенко отправил в Ирак и Сирию около 3 тысяч мигрантов. Однако еще около 7 тысяч иностранцев остаются в Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.
По словам Жарина, сейчас наблюдается меньше попыток прорыва границы Польши. Но пока не стоит делать поспешных выводов, что миграционный кризис заканчивается.
"Это не должно быть результатом каких-то долгосрочных изменений в стратегии режима Лукашенко. Скорее мы ожидаем вступления в фазу медленной дестабилизации и возврата к тактике отправки небольших групп в различные места на нашей границе, чтобы найти менее защищенные участки, которые, по мнению белорусских спецслужб, облегчат пересечение польской границы", - отметил Жарин.
Напомним, мигранты, которые живут во временном приюте на складах логистического центра в Беларуси, устроили акцию протеста. Они не хотят возвращаться домой, но ждут возможности попасть на территорию Евросоюза.