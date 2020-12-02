В Польше на стройке погиб украинец

В польском Вроцлаве на стройке погиб украинец. Он упал с высоты и был раздавлен тяжелыми металлическими элементами.

Об этом сообщает Wroclaw.se.

По предварительным данным, происшествие со смертельным исходом произошло во вторник, 1 декабря, около 10:00 на строительной площадке по улице Гранична. К месту происшествия прилетел вертолет Польской медицинской авиации, однако спасти мужчину не удалось.

Отмечается, что украинец, работал на разгрузке товаров. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Напомним, в конце ноября в Жешуве (Польша) с ножом напали на двух украинских студентов. Оба получили серьезные ранения, один из них в тяжелом состоянии.

Также РБК-Украина писало, что в Польше полиция при задержании украинца применила электрошокер и перцовый газ, после чего тот скончался. Сообщалось, что гражданин Украины приехал на работу на строительство и находился на карантине. Однако ночью он покинул квартиру и начал стучать в окна, а местные жители вызвали полицию.

До этого в Польше произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате чего погибли четыре человека, в том числе две украинки.