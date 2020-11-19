ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Польше при задержании умер украинец, к нему применили электрошокер

Лодзь, Четверг 19 ноября 2020 17:49
В Польше при задержании умер украинец, к нему применили электрошокер
Фото: полиция Польши (zielonagora wyborcza pl)
Автор: РБК-Украина

В Польше полиция при задержании украинца применила электрошокер и перцовый газ, после чего тот умер. Следствие устанавливает причину смерти.

Об этом пишет dzienniklodzki.pl.

Сообщается, что инцидент произошел возле Бжезин в селе Туравянки. Украинец несколько дней назад приехал на работу на стройке и находился на карантине. Однако ночью он покинул квартиру и начал стучать в окна. Встревоженные жители вызвали полицию.

По данным полиции, гражданин Украины вел себя агрессивно. Неизвестно, был ли он в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские просили его успокоиться, но пришлось применить перцовый газ. Он не подействовал на хулигана, поэтому в отношении него применили электрошокер и надели наручники. Вскоре ему стало плохо.

"Полицейские начали реанимацию и вызвали скорую помощь. К сожалению, гражданин Украины скончался. Ключевым элементом в этом деле будет вскрытие, которое объяснит причину смерти", - отметил пресс-секретарь районной прокуратуры в Лодзи Кшиштоф Копаня.

Напомним, ранее в Польше произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате инцидента погибли четыре человека, среди них две украинки.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия Польшаукраинецпреступления

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь