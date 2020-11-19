В Польше при задержании умер украинец, к нему применили электрошокер

Фото: полиция Польши (zielonagora wyborcza pl)

В Польше полиция при задержании украинца применила электрошокер и перцовый газ, после чего тот умер. Следствие устанавливает причину смерти.

Об этом пишет dzienniklodzki.pl.

Сообщается, что инцидент произошел возле Бжезин в селе Туравянки. Украинец несколько дней назад приехал на работу на стройке и находился на карантине. Однако ночью он покинул квартиру и начал стучать в окна. Встревоженные жители вызвали полицию.

По данным полиции, гражданин Украины вел себя агрессивно. Неизвестно, был ли он в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские просили его успокоиться, но пришлось применить перцовый газ. Он не подействовал на хулигана, поэтому в отношении него применили электрошокер и надели наручники. Вскоре ему стало плохо.

"Полицейские начали реанимацию и вызвали скорую помощь. К сожалению, гражданин Украины скончался. Ключевым элементом в этом деле будет вскрытие, которое объяснит причину смерти", - отметил пресс-секретарь районной прокуратуры в Лодзи Кшиштоф Копаня.

Напомним, ранее в Польше произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате инцидента погибли четыре человека, среди них две украинки.