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Украинские военные примут участие в учениях НАТО в Литве

Новости » Общество    05.11.2018 - 13:02
Фото: участники учений (eur.army.mil)
Фото: участники учений (eur.army.mil)

В учениях Iron Wolf примут участие около 20 стран-членов НАТО

Украинские военные правоохранители отправляются в Литву на военные учения Iron Wolf, в которых примут участие страны НАТО и союзники. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Отмечается, что участие в маневрах примут около 20 стран-членов и партнеров НАТО. Украинских военных правоохранителей будут представлять военнослужащие взвода Военной полиции ЛИТПОЛУКРБРИГ.

Украинские военные примут участие в учениях НАТО в Литве

По данным литовской армии, в подготовке принимают участие около 3500 военнослужащих и 1 000 единиц военной техники. Обучение продлится две недели.

В этом году "Железный волк" проводится не только на военных полигонах, но и будет включать в себя гражданские территории и их окрестности, движение военной техники на дорогах общего пользования.

В Литве во многонациональный батальон учений войдут солдаты из Бельгии, Чехии, Нидерландов, Норвегии и Люксембурга, вошли сотрудники из Великобритании, Эстонии, Италии, США, Канады, Словении и Украины.

Напомним, недавно в исключительной экономической зоне Латвии в субботу, 3 ноября, был зафиксирован российский военный корабль.

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