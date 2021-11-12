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У Польщі зможуть затримувати мігрантів на кордоні - ухвалено новий закон

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Польща, П'ятниця 12 листопада 2021 14:55
У Польщі зможуть затримувати мігрантів на кордоні - ухвалено новий закон Фото: Польща зможе затримувати біженців на кордоні (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

У четвер, 11 листопада, парламент Польщі ухвалив закон, що дозволяє затримувати мігрантів, які нелегально перетинають кордон країни. Тепер закон має бути підписаний президентом Анджеєм Дудою, щоб він набув чинності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Польща, Литва та Латвія заявляють, що на кордоні країн різко побільшало мігрантів з Афганістану та Іраку, які намагаються перетнути їхні кордони з Білорусі. Ця ситуація, на думку влади Польщі, є формою гібридної війни з боку Мінська, спрямованої на тиск на ЄС у зв'язку з введеними ним санкціями.

Зазначають, що правозахисні групи критикували націоналістичний уряд Польщі за його поводження з мігрантами на кордоні. Але самі прикордонники стверджують, що діють відповідно до постанов уряду.

Комісар ЄС із внутрішніх справ заявив, що країнам ЄС необхідно захищати зовнішні кордони. Але Уповноважений з прав людини Польщі та в ОБСЄ говорять, що новий закон не гарантує ефективних засобів правового захисту для людей - мігрантів або біженців, які шукають міжнародного захисту.

"Якщо є люди, які мають законні прохання про надання притулку, має бути спосіб вирішити це. Я розумію, що є також проблеми з безпекою... але міркування безпеки не можуть повністю перекрити потребу в міжнародному захисті", - сказав політик Маттео Мекаччі.

Нагадаємо, білоруські силовики намагалися засліпити польських прикордонників лазером.

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