В Польше сформируют две новые общевойсковые дивизии

В Польше будут сформированы две новые общевойсковые дивизии. Они будут дислоцированы вдоль реки Висла, в центральном регионе страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Польши Мариуша Блащака .

По его словам, это делается для того, чтобы армия Польши насчитывала шесть тактических формирований, которые бы имели соответствующее боевое обеспечение.

"Польше нужна большая, хорошо оснащенная и современная армия, способная самостоятельно защищать границы", - сказал Блащак.