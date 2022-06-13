У Польщі сформують дві нові загальновійськові дивізії

У Польщі буде сформовано дві нові загальновійськові дивізії. Вони будуть дислоковані вздовж річки Вісла, у центральному регіоні країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Польщі Маріуша Блащака.
За його словами, це робиться для того, щоб армія Польщі налічувала шість тактичних формувань, які б мали відповідне бойове забезпечення.
"Польщі потрібна велика, добре оснащена та сучасна армія, здатна самостійно захищати кордони", - сказав Блащак.
Нагадаємо, Росія пригрозила ударом по Польщі за ідею передати ядерні ракети Україні.
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