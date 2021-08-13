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В Польше семеро неизвестных напали на украинца

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Польша, Пятница 13 августа 2021 20:20
В Польше семеро неизвестных напали на украинца Фото: в Польше семеро неизвестных напали на украинца (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Польше семеро неизвестных напали на украинца и забросали его бутылками. Правоохранители, со своей стороны, сделали три обхода и пошли дальше.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Ddwloclawek.

По словам свидетеля, нападавшие вели себя вульгарно и скандально. Также женщина осудила поведение правоохранителей Польши, поскольку они сделали три обхода и пошли дальше.

Согласно данным местной полиции, инцидент произошел 8 августа. Группа агрессивно настроенных лиц приставала ко всем прохожих и преследовала человека, который по информации от свидетеля, был украинцем.

"Возле точки общепита полицейские обнаружили нескольких человек, которые указали, в каком направлении пошла агрессивная группа мужчин. Полицейские пошли в то место, но людей там не обнаружили", - отмечают в полиции.

Сейчас о состоянии пострадавшего ничего не известно.

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