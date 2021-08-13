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У Польщі семеро невідомих напали на українця

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Польща, П'ятниця 13 серпня 2021 20:20
У Польщі семеро невідомих напали на українця Фото: у Польщі семеро невідомих напали на українця (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Польщі семеро невідомих осіб напали на українця та закидали його пляшками. Правоохоронці, зі свого боку, зробили три обходи й пішли далі.


Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Ddwloclawek.

За словами свідка, нападники поводилися вульгарно й скандально. Також жінка засудила поведінку правоохоронців Польщі, оскільки вони зробили три обходи й пішли далі.

Згідно з даними місцевої поліції, інцидент стався 8 серпня. Група агресивно налаштованих осіб чіплялася до усіх прохожих й переслідувала людину, яка за інформацією від свідка, була українцем.

"Біля точки громадського харчування поліцейські виявили кількох осіб, які вказали, в якому напрямку пішла агресивна група чоловіків. Поліцейські пішли в те місце, але людей там не виявили", - відзначають у поліції.

Наразі про стан потерпілого нічого не відомо.

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