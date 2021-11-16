В Польше семь полицейских получили ранения во время атаки мигрантов

Во время столкновений с мигрантами на границе Польши и Беларуси пострадали семь полицейских. Двое из них получили травмы головы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Польши.
"В результате сегодняшних нападений ранены 7 полицейских. Среди них полицейский, которого ударили камнем по голове и доставили в больницу; женщина-полицейский с травмой головы доставлена в больницу и 5 полицейских с травмами рук и ног. Травмы были получены от брошенных в нас предметов", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее мигранты на границе с Польшей предприняли очередную попытку прорыва. Они забрасывают польских силовиков камнями и бутылками.