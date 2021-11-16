RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Польщі семеро поліцейських отримали поранення під час атаки мігрантів

Автор: Валерія Поліщук

Під час зіткнень з мігрантами на кордоні Польщі та Білорусі постраждали сім поліцейських. Двоє з них отримали травми голови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Польщі.

"В результаті сьогоднішніх нападів поранено 7 поліцейських. Серед них поліцейський, якого вдарили каменем по голові і доставили в лікарню; жінка-поліцейський з травмою голови доставлена в лікарню і 5 поліцейських з травмами рук і ніг. Травми були отримані від кинутих в нас предметів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше мігранти на кордоні з Польщею зробили чергову спробу прориву. Вони закидають польських силовиків камінням і пляшками.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольшаМіграційна криза