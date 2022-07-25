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В Польше рекомендовали употреблять "в Украине", а не "на"

Новина українською →
Понедельник 25 июля 2022 13:38
В Польше рекомендовали употреблять "в Украине", а не "на" Фото: (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Совет польского языка поощряет широкое использование синтаксиса "в Украине" и "в Украину" и не считает синтаксис с "на" единственно правильным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Совет польского языка подчеркнул, что обычай использовать предлоги "на" и "до" в отношении названий соседей Польши сформировался в то время, когда границы государств и чувство государственной общности были другими.

"Это пережиток былой реальности, и не является проявлением сомнения в суверенитете Украины, Литвы, Латвии, Беларуси, Словакии или Венгрии. Однако, независимо от фактических причин возникновения языкового обычая, важно то, как он воспринимается соответствующими людьми". - подчеркнули в Совете.

Там также отметили, что дискуссия о том, следует ли упоминать неиндийские страны, используя предлоги "на" и "в", не является чем-то новым. В межвоенный период такие соображения касались в основном Литвы.

"Послевоенные словари корректности рекомендовали использовать конструкции с предлогом "на". Тем не менее в течение нескольких лет синтаксис "в Украину/Беларусь", "в Украине/Беларуси" явно становится все более частотным в польском языке, не без значения для отражения на языке были революции в обеих странах, а в последнее время российская агрессия против Украины". - говорится в заключении Совета.

Напомним, Польша в рамках военной помощи Украине отправила танки PT-91 Twardy.

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