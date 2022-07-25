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У Польщі рекомендували вживати" в Україні", а не "на"

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Понеділок 25 липня 2022 13:38
У Польщі рекомендували вживати" в Україні", а не "на" Фото: (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Рада польської мови заохочує широке використання синтаксису "в Україні" і "в Україну" і не вважає синтаксис з "на" єдино правильним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Рада польської мови підкреслила, що звичай використовувати прийменники "на" і "до" щодо назв сусідів Польщі сформувався в той час, коли кордони держав і почуття державної спільності були іншими.

"Це пережиток колишньої реальності, і не є проявом сумніву в суверенітеті України, Литви, Латвії, Білорусі, Словаччини чи Угорщини. Однак, незалежно від фактичних причин виникнення мовного звичаю, важливо те, як він сприймається відповідними людьми". - підкреслили в Раді.

Там також відзначили, що дискусія про те, чи слід згадувати неіндійські країни, використовуючи прийменники "на" і "в", не є чимось новим. У міжвоєнний період такі міркування стосувалися в основному Литви.

"Післявоєнні словники коректності рекомендували використовувати конструкції з прийменником "на". Проте протягом декількох років синтаксис "в Україну/Білорусь","В Україні/Білорусі" явно стає все більш частотним в польській мові, не без значення для відображення мовою були революції в обох країнах, а останнім часом російська агресія проти України". - йдеться у висновку Ради.

Нагадаємо, Польща в рамках військової допомоги Україні відправила танки PT-91 Twardy.

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