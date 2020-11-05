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В Польше открыли временную больницу на стадионе, есть первый пациент

Варшава, Четверг 05 ноября 2020 20:45
В Польше открыли временную больницу на стадионе, есть первый пациент
Фото: Национальный стадион в Варшаве (commons wikimedia.org User VanWiel)
Автор: Лера Полищук

В Варшаве открыли временную больницу на Национальном стадионе. Туда был доставлен первый пациент с коронавирусом.

Об этом сообщает Польское радио.

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, в большинстве городов появятся временные госпитали для больных коронавирусом.

"Мы постоянно размышляем над возможностью создания новых медицинских учреждений. Мы не жалеем ни сил, ни средств. Весь государственный бюджет будет потрачен на помощь гражданам", - заявил он.

Напомним, ранее Моравецкий заявил, что в Польше вводятся ряд новых карантинных ограничений. Они будут действовать с 7 по 29 ноября.

В частности, ученики всех классов школ перейдут на дистанционное обучение.

При этом премьер отметил, что если число инфицированных превысит 70-75 случаев на 100 тысяч населения, то в Польше будет введен национальный карантин и запрет на поездки.

Кроме того, в Польше шесть крупных государственных компаний создадут полевые госпитали для больных коронавирусом.

Кроме того, во всей Польше с 24 октября начали действовать ряд карантинных ограничений.

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