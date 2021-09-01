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В Польше разоблачили банду угонщиков автомобилей, среди задержанных есть украинцы

Автор: Сергей Пышкин

Полиция Польши разоблачила преступную группировку, которая специализировалась на угонах транспортных средств и была причастна к наркопреступности. Среди задержанных - трое украинцев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Польское радио.

Во время обысков правоохранители изъяли:

  • четыре мотоцикла и автомобили стоимостью почти 500 тысяч злотых;
  • автозапчасти;
  • полтора килограмма амфетамина;
  • 300 граммов марихуаны;
  • 56 тысяч злотых;

Известно, что банда занималась кражами транспортных средств и скупкой угнанных автомобилей с 2020 года.

"В результате скоординированной акции в нескольких городах Силезии и Малопольши всего было арестовано шесть человек - трех граждан Украины и трех граждан Польши", - отмечает пресс-служба полиции.

Всем членам группировки предъявлены обвинения. Двое граждан Украины сейчас находятся под временным арестом.

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