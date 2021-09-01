В Польше разоблачили банду угонщиков автомобилей, среди задержанных есть украинцы

Полиция Польши разоблачила преступную группировку, которая специализировалась на угонах транспортных средств и была причастна к наркопреступности. Среди задержанных - трое украинцев.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Польское радио.
Во время обысков правоохранители изъяли:
Известно, что банда занималась кражами транспортных средств и скупкой угнанных автомобилей с 2020 года.
"В результате скоординированной акции в нескольких городах Силезии и Малопольши всего было арестовано шесть человек - трех граждан Украины и трех граждан Польши", - отмечает пресс-служба полиции.
Всем членам группировки предъявлены обвинения. Двое граждан Украины сейчас находятся под временным арестом.