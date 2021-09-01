В Польше разоблачили банду угонщиков автомобилей, среди задержанных есть украинцы

Во время обысков правоохранители изъяли:

четыре мотоцикла и автомобили стоимостью почти 500 тысяч злотых;

автозапчасти;

полтора килограмма амфетамина;

300 граммов марихуаны;

56 тысяч злотых;

Известно, что банда занималась кражами транспортных средств и скупкой угнанных автомобилей с 2020 года.

"В результате скоординированной акции в нескольких городах Силезии и Малопольши всего было арестовано шесть человек - трех граждан Украины и трех граждан Польши", - отмечает пресс-служба полиции.

Всем членам группировки предъявлены обвинения. Двое граждан Украины сейчас находятся под временным арестом.