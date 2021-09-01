У Польщі викрили банду викрадачів автівок, серед затриманих є українці

Поліція Польщі викрила злочинне групування, яке спеціалізувалося на викраденнях транспортних засобів та було причетне до наркозлочинності. Серед затриманих - троє українців.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Польське радіо.
Під час обшуків правоохоронці вилучили:
Відомо, що банда займалася крадіжками транспортних засобів та скупівлею викрадених автомобілів з 2020 року.
"В результаті скоординованої акції в кількох містах Сілезії та Малопольщі загалом було заарештовано шість чоловіків - трьох громадян України та трьох громадян Польщі", - відзначає пресслужба поліції.
Усім членам угрупування висунуті обвинувачення. Двоє громадян України наразі перебувають під тимчасовим арештом.