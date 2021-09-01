ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Польше разоблачили банду угонщиков автомобилей, среди задержанных есть украинцы

Новина українською →
Польша, Среда 01 сентября 2021 18:46
В Польше разоблачили банду угонщиков автомобилей, среди задержанных есть украинцы Фото: в Польше задержали преступную банку среди которой были украинцы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Полиция Польши разоблачила преступную группировку, которая специализировалась на угонах транспортных средств и была причастна к наркопреступности. Среди задержанных - трое украинцев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Польское радио.

Во время обысков правоохранители изъяли:

  • четыре мотоцикла и автомобили стоимостью почти 500 тысяч злотых;
  • автозапчасти;
  • полтора килограмма амфетамина;
  • 300 граммов марихуаны;
  • 56 тысяч злотых;

Известно, что банда занималась кражами транспортных средств и скупкой угнанных автомобилей с 2020 года.

"В результате скоординированной акции в нескольких городах Силезии и Малопольши всего было арестовано шесть человек - трех граждан Украины и трех граждан Польши", - отмечает пресс-служба полиции.

Всем членам группировки предъявлены обвинения. Двое граждан Украины сейчас находятся под временным арестом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Украина
NEWS
В Украине поднимут стипендии: кому и на сколько
В Украине поднимут стипендии: кому и на сколько
DAILY
"Талибан" расправил плечи. Что ждет Байдена и Афганистан после выхода войск США
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина "Талибан" расправил плечи. Что ждет Байдена и Афганистан после выхода войск США