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У Польщі викрили банду викрадачів автівок, серед затриманих є українці

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Польща, Середа 01 вересня 2021 18:46
У Польщі викрили банду викрадачів автівок, серед затриманих є українці Фото: у Польщі затримали злочинну банку серед якої були українці (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Поліція Польщі викрила злочинне групування, яке спеціалізувалося на викраденнях транспортних засобів та було причетне до наркозлочинності. Серед затриманих - троє українців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Польське радіо.

Під час обшуків правоохоронці вилучили:

  • чотири мотоцикли й автомобілі вартістю майже 500 тисяч злотих;
  • автозапчастини;
  • півтора кілограма амфетаміну;
  • 300 грамів марихуани;
  • 56 тисяч злотих;

Відомо, що банда займалася крадіжками транспортних засобів та скупівлею викрадених автомобілів з 2020 року.

"В результаті скоординованої акції в кількох містах Сілезії та Малопольщі загалом було заарештовано шість чоловіків - трьох громадян України та трьох громадян Польщі", - відзначає пресслужба поліції.

Усім членам угрупування висунуті обвинувачення. Двоє громадян України наразі перебувають під тимчасовим арештом.

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