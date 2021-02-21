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В столице Нигерии упал военный самолет

Новина українською → Абуджа, Воскресенье 21 февраля 2021 16:50
В столице Нигерии упал военный самолет Фото: авиакатастрофа в Нигерии (hindustantimes)
Автор: Андрей Козловский

Министр авиации Нигерии Хади Сирика заявил, что возле аэропорта им. Ннамди Азикиве в Абудже потерпел крушение военный самолет. На его борту находились люди.

Об этом Хади Сирика написал на своей странице в Twitter.

По его словам, самолет King Air 350, который состоит на вооружении у Военно-воздушных сил Нигерии, упал у взлетно-посадочной полосы в Абудже. У него отказал двигатель.

"Кажется есть жертвы. Мы должны сохранять спокойствие и дождаться результатов расследования военных", - написал он.

Отмечается, что самолет направлялся в нигерийский город Минна.

Местная газета Vanguard сообщает, что пилот отвел самолет от жилых кварталов. Воздушное судно, упало в поле и полностью сгорело. Также по их информации, на борту находились 6 человек и все они погибли.

Напомним, в США у самолета Boeing 777-200 компании United Airlines во время полета над городом Брумфилд, штат Колорадо, частично оторвался двигатель. Его обломки упали на жилой район возле домов.

Также в американском штате Алабама потерпел крушение военный самолет NorthropT-38, который совершал учебный полет. В результате происшествия погибли два пилота.

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