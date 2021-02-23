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У Польщі розбився приватний вертоліт, загинули дві людини

Новость на русском → Сілезьке воєводство, Вівторок 23 лютого 2021 10:52
У Польщі розбився приватний вертоліт, загинули дві людини Фото: місце аварії (wiadomosci.wp pl)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 23 лютого, у Польщі недалеко від міста Пщина (Сілезьке воєводство) розбився приватний вертоліт. В результаті аварії загинули дві людини.

Про це повідомляє польський інформаційний портал RMF FM.

Як повідомляється, приватний вертоліт впав у 300 м від посадкового майданчика в лісі. У момент аварії на борту літака знаходилися чотири людини. Двом вдалося вижити, вони доставлені в лікарню.

Відзначається, що причини аварії поки невідомі. Повідомляється, що в регіоні був сильний туман.

Нагадаємо, раніше міністр авіації Нігерії Хаді Сірика заявив, що біля аеропорту ім. Ннамді Азіківе в Абуджі зазнав катастрофи військовий літак. На борту були 6 осіб і всі вони загинули.

Також РБК-Україна писало, що в США у літака Boeing 777-200 компанії United Airlines під час польоту над містом Брумфілд, штат Колорадо, частково відірвався двигун. Його уламки впали на житловий район біля будинків.

Крім того, в американському штаті Алабама зазнав катастрофи військовий літак NorthropT-38, який здійснював навчальний політ. В результаті події загинули два пілоти.

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