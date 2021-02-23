У Польщі розбився приватний вертоліт, загинули дві людини
Сьогодні, 23 лютого, у Польщі недалеко від міста Пщина (Сілезьке воєводство) розбився приватний вертоліт. В результаті аварії загинули дві людини.
Як повідомляється, приватний вертоліт впав у 300 м від посадкового майданчика в лісі. У момент аварії на борту літака знаходилися чотири людини. Двом вдалося вижити, вони доставлені в лікарню.
Відзначається, що причини аварії поки невідомі. Повідомляється, що в регіоні був сильний туман.
Нагадаємо, раніше міністр авіації Нігерії Хаді Сірика заявив, що біля аеропорту ім. Ннамді Азіківе в Абуджі зазнав катастрофи військовий літак. На борту були 6 осіб і всі вони загинули.
Також РБК-Україна писало, що в США у літака Boeing 777-200 компанії United Airlines під час польоту над містом Брумфілд, штат Колорадо, частково відірвався двигун. Його уламки впали на житловий район біля будинків.
Крім того, в американському штаті Алабама зазнав катастрофи військовий літак NorthropT-38, який здійснював навчальний політ. В результаті події загинули два пілоти.