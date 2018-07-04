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Интервью

В Польше прошли акции протеста против судебной реформы

НовостиПроисшествия    04.07.2018 - 17:55
Фото: протесты в Польше (twitter.com/ObywateleRP)
Фото: протесты в Польше (twitter.com/ObywateleRP)

Участие в протестах приняли десятки городов

В десятках городов Польши тысячи людей протестовали из-за вступления в силу закона о судебной реформе, который, по мнению участников акций, нарушает Конституцию. Об этом сообщает газета Wyborcza.

Как сообщается, самый масштабный митинг состоялся у здания Верховного суда в Варшаве. Несколько тысяч протестующих встретили судей, в частности председателя Верховного суда Малгожату Герсдорф, которые, согласно новому закону, должны уйти на пенсию.

Люди встретили их аплодисментами и скандировали: "Конституция", "Свободные суды". Также они развернули баннеры с лозунгом "Останьтесь".

 

Отмечается, судебная реформа, которую провела правящая в Польше националистическая партия "Право и справедливость" вызвала резкую критику со стороны ЕС. В Брюсселе считают, что она положит конец независимости судебной ветви власти.

Однако премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время выступления в Европарламенте 4 июля заявил, что Польша - "гордая страна", поэтому ей не нужно читать лекции.

"Мы хорошо знаем, как управлять нашими институтами. Демократия в Польше никогда не была такой живой как сейчас", - подчеркнул он.

 

Впрочем большинство евродепутатов выступили с критикой в адрес польских властей, обвинив их в нападении на независимость судов.

Напомним, ранее сообщалось, что Глава Верховного суда Польши Малгожата Герсдорф уходит в отставку, в связи с вступлением в силу обновленного закона о Верховном суде, раскритикованного Евросоюзом.

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Теги публикации: Польша, протест, Судебная реформа  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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