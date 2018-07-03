Глава Верховного суду Польщі йде у відставку за новим законом

Цей закон критикує Європейський Союз

Глава Верховного суду Польщі Малгожата Герсдорф йде у відставку, у зв'язку з набуттям чинності оновленого закону про Верховний суд, розкритикованого Євросоюзом. Про це заявив заступник глави канцелярії президента Польщі Павел Муха після зустрічі президента Анджея Дуди з Герсдорф, повідомляє TVN24.

Так, згідно з новим законодавством, судді, в тому числі голова, повинні будуть піти у відставку після досягнення пенсійного віку у 65 років.

Як зазначається, вступ в силу нових положень може призвести до відставки близько 30 діючих суддів Верховного суду. У штаті судів залишаться тільки ті, хто надасть медичну довідку про стан здоров'я і отримає згоду глави держави.

Муха заявив на прес-конференції, що "судді Верховного суду, які не зробили заяви про бажання продовжити роботу, завтра втратять свій статус судді".

"Глава Верховного суду Малгожата Герсдорф серед таких людей, тому вона йде на пенсію", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Єврокомісія почала нове розслідування через польський закон про Верховний суд.