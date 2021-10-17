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В Польше произошло сильное землетрясение

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Польша, Воскресенье 17 октября 2021 16:36
В Польше произошло сильное землетрясение Фото: В Польше произошло сильное землетрясение (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 17 октября, в Польше произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 4,2 баллов по шкале Рихтера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным центра, эпицентр подземных толчков располагался в 32 км к северу от города Легница, в котором проживают 106 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

На данный момент сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

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