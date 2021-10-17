В Польше произошло сильное землетрясение
Фото: В Польше произошло сильное землетрясение (Getty Images)
В воскресенье, 17 октября, в Польше произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 4,2 баллов по шкале Рихтера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По данным центра, эпицентр подземных толчков располагался в 32 км к северу от города Легница, в котором проживают 106 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
На данный момент сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.