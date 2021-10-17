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У Польщі стався сильний землетрус

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Польща, Неділя 17 жовтня 2021 16:36
У Польщі стався сильний землетрус Фото: у Польщі стався сильний землетрус (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 17 жовтня, в Польщі стався сильний землетрус. Його магнітуда склала 4,2 балів за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).

За даними центру, епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 32 км на північ від міста Легниця, в якому проживають 106 тисяч осіб. Осередок залягав на глибині 10 км.

На даний момент повідомлень про постраждалих і руйнування не надходило.

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