У Польщі стався сильний землетрус
Фото: у Польщі стався сильний землетрус (Getty Images)
У неділю, 17 жовтня, в Польщі стався сильний землетрус. Його магнітуда склала 4,2 балів за шкалою Ріхтера.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).
За даними центру, епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 32 км на північ від міста Легниця, в якому проживають 106 тисяч осіб. Осередок залягав на глибині 10 км.
На даний момент повідомлень про постраждалих і руйнування не надходило.