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В Польше произошло ДТП с украинцами. В автобусе находилось 27 человек

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Колония-Седлищки, Четверг 03 февраля 2022 12:58
В Польше произошло ДТП с украинцами. В автобусе находилось 27 человек Фото: в Польше произошло ДТП с украинцами (фото swidnik.naszemiasto.pl)
Автор: Анастасия Рокитна

В населенном пункте Колония-Седлищки (Польша) произошло ДТП с участием автобуса. В нем были украинцы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Swidnik naszemiasto.

Украинский автобус, в котором находилось 27 человек, в среду вечером около 22 часов попал в ДТП. Автобус совершал международный рейс по маршруту Черновцы-Щецин. Во время движения по национальной дороге №17 в Свидницком уезде водитель автобуса съехал с дороги, транспортное средство перевернулось.

В нем находилось 25 пассажиров и двое водителей. В результате аварии двое пассажиров получили незначительные повреждения. Им оказана помощь на месте, они не нуждались в госпитализации.

"Автобусом управлял 57-летний гражданин Украины. По предварительным данным полиции, причиной аварии стало то, что водитель заснул за рулем. К счастью, скорость движения автобуса была незначительной, благодаря чему никто не пострадал", - сообщила пресс-секретарь полиции Свидника Домарадзская.

Как отмечается, водитель был трезвым. Полиция оштрафовала водителя на 1,5 тысяч злотых (более 10,5 тысяч гривен).

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