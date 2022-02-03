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У Польщі сталась ДТП з українцям. В автобусі перебувало 27 людей

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Кольонія-Седліщкі, Четвер 03 лютого 2022 12:58
У Польщі сталась ДТП з українцям. В автобусі перебувало 27 людей Фото: в Польщі сталось ДТП з українцями (swidnik.naszemiasto.pl)
Автор: Анастасія Рокитна

У населеному пункті Кольонія-Седліщкі (Польща) сталось ДТП за участю автобуса. У ньому були присутні українці.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Swidnik naszemiasto.

Український автобус, в якому перебувало 27 осіб, у середу ввечері близько 22-ї години потрапив у ДТП. Автобус здійснював міжнародний рейс за маршрутом Чернівці-Щецін. Під час руху національною дорогою №17 у Свідницькому повіті водій автобусу з’їхав з дороги, транспортний засіб перевернувся до рову.

У ньому перебувало 25 пасажирів та двоє водіїв. У результаті аварії лише двоє пасажирів отримали незначні пошкодження. Їм надано допомогу на місці, вони не потребували госпіталізації.

"Автобусом керував 57-річний громадянин України. За попередніми даними поліції, причиною аварії стало те, що водій заснув за кермом. На щастя, швидкість руху автобусу була незначною, завдяки чому ніхто не постраждав", - повідомила речниця поліції Свідніка Домарадзька.

Як зазначається, водій був тверезим. Поліція оштрафувала водія на 1,5 тисяч злотих (понад 10,5 тисяч гривень).

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