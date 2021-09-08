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В Польше произошел взрыв на оружейном заводе: есть жертва

Автор: Тиберий Юрик

В городе Скаржиско-Каменная (Польша) на военном предприятии "Mesko" произошел взрыв. В результате инцидента погибла женщина.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на телеканал Polsat.

"На оружейном заводе "Mesko" сдетонировали взрывчатые вещества. При взрыве погибла 41-летняя женщина", - говорится в сообщении.

По данным радиостанции RMF FM, взрыв произошел в процессе подготовки опасного вещества к транспортировке. Женщина якобы переносила упаковку с только что высушенной взрывчаткой, которая взорвалась.

Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства инцидента.

"Mesko" является производителем боеприпасов и ракет, а также производит комплектующие для крупных военно-промышленных концернов.

Напомним, что 26 августа на на военных складах в Казахстане прогремели взрывы. В результате погибли не менее 16 человек.

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ПольшаВзрыв