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У Польщі стався вибух на збройовому заводі: є жертва

Автор: Тіберій Юрик

У місті Скаржисько-Каменна (Польща) на військовому підприємстві "Mesko" стався вибух. В результаті інциденту загинула жінка.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на телеканал Polsat.

"На збройовому заводі "Mesko" здетонували вибухові речовини. Під час вибуху загинула 41-річна жінка", - йдеться в повідомленні.

За даними радіостанції RMF FM, вибух стався в процесі підготовки небезпечної речовини до транспортування. Жінка нібито переносила упаковку з щойно висушеною вибухівкою, яка вибухнула.

Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини інциденту.

"Mesko" є виробником боєприпасів і ракет, а також виробляє комплектуючі для великих військово-промислових концернів.

Нагадаємо, що 26 серпня на військових складах у Казахстані прогриміли вибухи. В результаті загинули не менше 16 осіб.

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ПольшаВибух