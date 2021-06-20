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В Польше произошел масштабный пожар в селе. Сгорели десятки зданий, пострадали люди

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Новая Бяла, Воскресенье 20 июня 2021 10:34
В Польше произошел масштабный пожар в селе. Сгорели десятки зданий, пострадали люди Фото: пожар в Новой Бяле (twitter.com/lalaposz23)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Польше произошел масштабный пожар в селе Новая Бяла. Огнем были повреждены десятки зданий, а пострадали от пожара по меньшей мере 9 человек.

Об этом сообщает польское радио RMF 24.

Пожар повредил 44 здания, в том числе 21 жилой дом. Некоторые из поврежденных зданий были деревянными. Без жилья остались 112 человек, они вынуждены искать пристанище у родственников и друзей.

Фото: пожар в польском селе Новая Бяла (twitter.com/Lukasz_Kmita)

"По меньшей мере 30 лет здесь не было такого пожара. Мы точно не оставим жильцов. Мы сделаем все, чтобы оценить потери за очень короткое время. Соответствующие эксперты уже есть на месте", - заявил сегодня польский премьер Матеуш Моравецкий.

Пострадали в результате пожара 9 жителей села, они в хорошем состоянии. В основном пострадавшие либо отравились дымом, либо получили ожоги. Один из них упал с крыши и повредил позвоночник, поэтому его пришлось эвакуировать авиацией.

На месте происшествия до сих пор работают спасатели, а к ликвидации последствий привлекли военных.

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