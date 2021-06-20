ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Польщі сталася масштабна пожежа в селі. Згоріли десятки будівель, постраждали люди

Новость на русском →
Нова Бяла, Неділя 20 червня 2021 10:34
У Польщі сталася масштабна пожежа в селі. Згоріли десятки будівель, постраждали люди Фото: пожежа в Новій Бялі (twitter.com/lalaposz23)
Автор: Дмитро Левицький

У Польщі сталася масштабна пожежа у селі Нова Бяла. Вогнем було пошкоджено десятки будівель, а постраждали від пожежі щонайменше 9 людей.

Про це повідомляє польське радіо RMF 24.

Пожежа пошкодила 44 будівлі, в тому числі 21 житловий будинок. Деякі з пошкоджених будівель були дерев'яними. Без житла залишилися 112 людей, вони змушені шукати прихисток у родичів та друзів.

Фото: пожежа у польському селі Нова Бяла (twitter.com/Lukasz_Kmita)

"Щонайменше 30 років тут не було такої пожежі. Ми точно не залишимо мешканців. Ми зробимо все, щоб оцінити втрати за дуже короткий час. Відповідні експерти вже є на місці", - заявив сьогодні польський прем'єр Матеуш Моравецький.

Постраждали в результаті пожежі 9 мешканців села, вони в доброму стані. В основному постраждалі або отруїлися димом, або отримали опіки. Один із них впав з даху та пошкодив хребет, тому його довелося евакуювати авіацією.

На місці події досі працюють рятувальники, а до ліквідації наслідків залучили військових.

Читайте РБК-Україна в Google News
пожежа Польша
NEWS
У Польщі сталася масштабна пожежа в селі. Згоріли десятки будівель, постраждали люди
У Польщі сталася масштабна пожежа в селі. Згоріли десятки будівель, постраждали люди
DAILY
МВФ на паузі. Де Кабміну взяти гроші, щоб розрахуватися з боргами
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора МВФ на паузі. Де Кабміну взяти гроші, щоб розрахуватися з боргами