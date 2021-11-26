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В Польше произошел бунт в центре для беженцев

Автор: Анастасия Рокитна

В городе Венджин (Польша) иностранцы устроили бунт и пытались силой покинуть пределы закрытого центра для беженцев. Польские силовики предотвратили это.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Пограничную службу Польши.

Иностранцы пытались проломить заграждение и выйти за его пределы. В этом центре находятся 600 мужчин, более половины из них - граждане Ирака.

100 агрессивно настроенных иностранцев устроили беспорядки в центре: они скандировали лозунги, требуя выпустить их из центра, выбивали окна, начали ломать заграждения, разжигать костер.

Напомним, в Польше показали, как белорусские силовики помогают мигрантам прорывать границу.

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Польша