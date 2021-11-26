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У Польщі стався бунт в центрі для біженців

Автор: Анастасія Рокитна

У місті Венджин (Польща) іноземці влаштували бунт і намагалися силоміць залишити межі закритого центрі для біженців. Польські силовики запобігли цьому.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Прикордонну службу Польщі.

Іноземці намагалися проламати загородження і вийти за його межі. В цьому центрі перебувають 600 чоловіків, більш як половина з них - громадяни Іраку.

100 агресивно налаштованих іноземців влаштували заворушення у центрі: вони скандували гасла, вимагаючи випустити їх з центру, вибивали вікна, почали ламати загородження, розпалювати вогнище.

Нагадаємо, у Польщі показали, як білоруські силовики допомагають мігрантам проривати кордон.

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Польша