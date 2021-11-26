У Польщі стався бунт в центрі для біженців

У місті Венджин (Польща) іноземці влаштували бунт і намагалися силоміць залишити межі закритого центрі для біженців. Польські силовики запобігли цьому.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Прикордонну службу Польщі.
Іноземці намагалися проламати загородження і вийти за його межі. В цьому центрі перебувають 600 чоловіків, більш як половина з них - громадяни Іраку.
100 агресивно налаштованих іноземців влаштували заворушення у центрі: вони скандували гасла, вимагаючи випустити їх з центру, вибивали вікна, почали ламати загородження, розпалювати вогнище.