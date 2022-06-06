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В Польше призвали собирать в лесах ветки из-за подорожания древесины и угля

Фото: в Польше предложили собирать в лесах ветки для отопительного сезона (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Польше из-за отказа от импорта российских энергоресурсов значительно поднялись цены на топливные материалы и электроэнергию. Поэтому власти предложили гражданам собирать в лесах опавшие ветки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание Wyborcza.

Соответствующее заявление сделал заместитель министра климата и окружающей среды Эдуард Сиярка. Он напомнил, что поляки могут собирать опавшие ветки и хворост в местах, где это разрешено.

По его мнению, это позволит гражданам сэкономить во время отопительного сезона, а использование дров должно стать альтернативой высоким ценам на электроэнергию.

"Собирать ветки на топливо разрешено в любое время, с согласия лесничего. В этом году, после начала войны в Украине и потрясений на рынке энергоносителей, участились запросы к лесничествам относительно указания площади и разрешении на получение дров в местных лесах", - сказал Сіярка.

Он подчеркнул, что сбор веток необходимо согласовывать с лесничествами, иначе можно получить штраф.

Напомним, Польша досрочно расторгла газовый договор с РФ и отказалась покупать российские энергоносители.

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