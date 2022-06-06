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У Польщі закликали збирати в лісах гілки через здорожчання деревини та вугілля

Фото: у Польщі запропонували збирати в лісах гілки для опалювального сезону (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Польщі через відмову від імпорту російських енергоресурсів значно піднялися ціни на паливні матеріали й електроенергію. Тому влада запропонувала громадянам збирати у лісах опалі гілки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання Wyborcza.

Відповідну заяву зробив заступник міністра клімату та навколишнього середовища Едуард Сіярка. Він нагадав, що поляки можуть збирати опалі гілки та хмиз у місцях, де це дозволено.

За його думкою, це дозволить громадянам зекономити під час опалювального сезону, а використання дров має стати альтернативою високим цінам на електроенергію.

"Збирати гілки на паливо дозволено в будь-який час, за згодою лісничого. Цього року, після початку війни в Україні та потрясінь на ринку енергоносіїв, почастішали запити до лісництв щодо вказівки площі та дозволу на отримання дров у місцевих лісах", - сказав Сіярка.

Він наголосив, що збирання гілок необхідно узгоджувати з лісництвами, інакше можна отримати штраф.

Нагадаємо, Польща достроково розірвала газовий договір з РФ та відмовилася купувати російські енергоносії.

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