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В Польше приостанавливают бессрочную забастовку учителей

Новости » Общество    25.04.2019 - 22:45
В Польше приостанавливают бессрочную забастовку учителей
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Бессрочная забастовка учителей в Польше продолжается почти три недели

С субботы, 27 апреля, польские учителя приняли решение прекратить национальную забастовку и дать правительству время до сентября на выполнение их условий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVN24.

По словам председателя Профсоюза польских учителей Славомир Броняж, забастовка могла бы продолжаться и дальше, потому что все учителя к этому готовы.

"Однако, забастовка поставит под угрозу выпускные экзамены, так называемую "матуру", необходимую для поступления в вузы", заявил он.

Броняж подчеркнул, что никто не сможет заменить учителей на время этих экзаменов, сдача которых стартует с 6 мая.

"С сегодняшнего дня мы входим в новый этап, который будет гораздо сложнее, но это тот этап, который продемонстрирует лицо нашего протеста. Мы находимся на половине нашего пути", - заявил Броняж.

Бессрочная забастовка учителей в Польше продолжается почти три недели.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 8 апреля в Польше началась бессрочная забастовка учителей. Они требуют повышения зарплат. 

Забастовку объявили в связи с невыполнением требования о повышение базовой заработной платы учителей, работников образования, других педагогических работников с 1 января текущего года на 1000 злотых.

Позже министр национального образования Польши Анна Залевська заверила, что правительство и органы самоуправления готовы провести гимназический экзамен, несмотря на массовую забастовку учителей. 

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