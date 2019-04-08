В Польше началась массовая бессрочная забастовка учителей

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Учителя требуют повышения зарплат

Во многих школах Польши с сегодняшнего дня, 8 апреля, началась бессрочная забастовка учителей, которые требуют повышения зарплат. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

На прошлой неделе правительство страны активно проводило переговоры с учителями, чтобы отговорить их от забастовки. Однако, соглашение с правительством подписала только образовательная "Солидарность". Профсоюз польских учителей (ZNP) и Форум профсоюзов (FZZ) заявили о начале забастовки 8 апреля.

Соглашение, подписанное с образовательной "Солидарностью", предусматривает назначения из государственного бюджета на 2019 год 667 миллионов злотых (более 155 млн евро) на внедрение второго в этом году повышения заработных плат для учителей. После увеличения зарплат на 5% от января 2019 года правительственная сторона предлагает выделение дополнительных средств из государственного бюджета на повышение зарплат для учителей на следующие 5% от сентября.

Предполагается, что по такому сценарию от сентября основная заработная плата составит 3815 злотых (889 евро) для дипломированного учителя, для назначеного учителя 3248 злотых (768 евро), для контрактного учителя 2860 злотых (666 евро) и для учителя-стажера 2780 злотых (648 евро).

Ранее сообщалось, что с 8 апреля 80% учителей в Польше намерены объявить бессрочную забастовку. В то же время, забастовка приходится на период экзаменов у старшеклассников, поэтому правительство убеждает учителей отказаться от этого намерения.

Забастовку собираются объявить в связи с невыполнением требования о повышение базовой заработной платы учителей, работников образования, других педагогических работников с 1 января 2019 года на 1000 злотых.