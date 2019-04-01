ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты опросов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Польше 80% учителей собираются объявить бессрочную забастовку

Новости » Происшествия    01.04.2019 - 01:31
В Польше 80% учителей собираются объявить бессрочную забастовку
Иллюстративное фото (pixabay.comcoyot)

Учителя требуют повышение зарплат

В Польше 79,5% школ и детских садов намерены участвовать в бессрочной забастовке 8 апреля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Польша"

Как сообщил председатель Союза учителей Польши Славомир Броняж, Союз учителей Польши и Форум профсоюзов провели забастовочные референдумы.

На референдумах учителям был задан вопрос: "Поддерживаете ли вы проведение забастовки в школе с 8 апреля этого года в связи с невыполнением требования о повышении базовой заработной платы учителей, работников образования, других педагогических работников с 1 января 2019 года на 1000 злотых (около 232 евро, - ред.)?". 

Дата заявленного протеста приходится на начало экзаменов в школах - 10, 11, 12, 15, 16 и 17 апреля, а также 6 мая.

Броняж заявил, что профсоюзные деятели готовы к переговорам с правительством о повышении заработной платы учителей, которые намечены на 1 апреля.

Он сообщил, что если переговоры с правительством не принесут ожидаемого эффекта, то 8 апреля педагоги начнут бессрочную забастовку.

Ранее в Германии проходили демонстрации бюджетников, которые требовали повысить зарплату

Кроме того, в Новой Зеландии около 7 тыс. врачей объявили забастовку, потому что не довольны условиями труда молодых врачей. 

В Польше планируют лишить иммунитета судей коммунистической эпохи В Гданьске выбрали нового мэра
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как проходит голосование за президента Украины
Новости Украины Польшазабастовка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь