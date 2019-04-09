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Экзамены в Польше проведут несмотря на забастовку учителей

Новости » Общество    09.04.2019 - 22:45
Экзамены в Польше проведут несмотря на забастовку учителей
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Если учителя не откажутся от забастовки, экзамены проведут органы самоуправления

Министр национального образования Польши Анна Залевська заверила, что правительство и органы самоуправления готовы провести гимназический экзамен, несмотря на массовая забастовка учителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

По словам министра, уже несколько тысяч человек заявили, что во время экзаменов хотят заменить протестующих.

Залевська подчеркнула, что правительство готово к переговорам с представителями Профсоюза польских учителей и Форума профсоюзов и пригласила их подписать соглашение, как это сделала ранее образовательная профсоюз "Солидарность".

Если этого не произойдет, то органы самоуправления должны быть готовыми к проведению гимназических экзаменов, которые начнутся завтра. Подготовка, несмотря на забастовку учителей, должно продолжаться сегодня до полуночи.

Министр национального образования заверила, что даже если сегодня не удастся договориться правительству и профсоюзам, экзамены состоятся.

Вчера приостановить свой протест, чтобы провести школьные экзамены, призвал бастующих учителей президент Польши Анджей Дуда. Во время своего визита в Любуское воеводство, польский лидер подчеркнул важность этих экзаменов.

РБК-Украина писало, что во многих школах Польши с 8 апреля началась бессрочная забастовка учителей. Участие в забастовке принимают около 50% учителей страны.

Объявили забастовку в связи с невыполнением требования о повышение базовой заработной платы учителей, работников образования, других педагогических работников с 1 января 2019 года на 1000 злотых.

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