В Польше появился новый подозреваемый по делу экс-главы "Укравтодора"

Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало еще одного подозреваемого по делу экс-главы "Укравтодора" Славомира Новака. Это гражданка Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на PAP.
По словам представителя министра-координатора специальных служб, доказательства подтверждают, что она участвовала в организованной преступной группе, возглавляемой Новаком.
"Центральное антикоррупционное бюро задержало еще одного человека в рамках расследования по Славомиру Новаку. Ей предъявлено обвинение в коррупции", - сообщил он.
Департамент коммуникаций ведомства сообщил, что задержание произошло утром 7 июля и что задержанная является гражданкой Украины. Ей предъявят обвинения в отмывании денег, полученных коррупционным путем, и участие в фальсификации документов.
Напомним, в июле прокуратура Варшавы предъявила обвинения Славомиру Новаку в руководстве организованной преступной группой, которая получала выгоду от коррупции. Расследование связано с периодом, когда он возглавлял "Укравтодор".
Также Новака подозревают в подстрекательстве врача Медицинского военного института в Варшаве в предоставлении медицинских справок, которыми он намеревался воспользоваться, чтобы оправдать свое отсутствие на работе в Украине.