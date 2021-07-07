В Польше появился новый подозреваемый по делу экс-главы "Укравтодора"

Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало еще одного подозреваемого по делу экс-главы "Укравтодора" Славомира Новака. Это гражданка Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на PAP .

По словам представителя министра-координатора специальных служб, доказательства подтверждают, что она участвовала в организованной преступной группе, возглавляемой Новаком.

"Центральное антикоррупционное бюро задержало еще одного человека в рамках расследования по Славомиру Новаку. Ей предъявлено обвинение в коррупции", - сообщил он.

Департамент коммуникаций ведомства сообщил, что задержание произошло утром 7 июля и что задержанная является гражданкой Украины. Ей предъявят обвинения в отмывании денег, полученных коррупционным путем, и участие в фальсификации документов.