UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Польше появился новый подозреваемый по делу экс-главы "Укравтодора"

Автор: Анастасия Рокитна

Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало еще одного подозреваемого по делу экс-главы "Укравтодора" Славомира Новака. Это гражданка Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на PAP.

По словам представителя министра-координатора специальных служб, доказательства подтверждают, что она участвовала в организованной преступной группе, возглавляемой Новаком.

"Центральное антикоррупционное бюро задержало еще одного человека в рамках расследования по Славомиру Новаку. Ей предъявлено обвинение в коррупции", - сообщил он.

Департамент коммуникаций ведомства сообщил, что задержание произошло утром 7 июля и что задержанная является гражданкой Украины. Ей предъявят обвинения в отмывании денег, полученных коррупционным путем, и участие в фальсификации документов.

Напомним, в июле прокуратура Варшавы предъявила обвинения Славомиру Новаку в руководстве организованной преступной группой, которая получала выгоду от коррупции. Расследование связано с периодом, когда он возглавлял "Укравтодор".

Также Новака подозревают в подстрекательстве врача Медицинского военного института в Варшаве в предоставлении медицинских справок, которыми он намеревался воспользоваться, чтобы оправдать свое отсутствие на работе в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Славомир Новак