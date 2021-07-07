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У Польщі з'явився новий підозрюваний у справі екс-голови "Укравтодору"

Автор: Анастасія Рокитна

Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало ще одного підозрюваного у справі екс-голови "Укравтодору" Славоміра Новака. Це громадянка України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на PAP.

За словами представника міністра-координатора спеціальних служб, докази підтверджують, що вона брала участь в організованій злочинній групі, очолюваній Новаком.

"Центральне антикорупційне бюро затримало ще одну людину в рамках розслідування по Славоміру Новаку. Їй пред'явлено звинувачення в корупції", - повідомив він.

Департамент комунікацій відомства повідомив, що затримання відбулося вранці 7 липня і що затримана є громадянкою України. Їй пред'являть звинувачення у відмиванні грошей, отриманих корупційним шляхом, і участь у фальсифікації документів.

Нагадаємо, у липні прокуратура Варшави пред'явила звинувачення Славоміру Новаку у керівництві організованою злочинною групою, яка отримувала вигоду від корупції. Розслідування пов'язане з періодом, коли він очолював "Укравтодор".

Також Новака підозрюють у підбурюванні лікаря медичного Військового інституту у Варшаві в наданні медичних довідок, якими він мав намір скористатися, щоб виправдати свою відсутність на роботі в Україні.

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Славомир Новак