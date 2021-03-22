В Польше попал в аварию автобус с украинцами, есть погибший и травмированные

В Польше на территории Подкарпатского воеводства произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автобуса с украинцами. В результате погиб один из пассажиров, еще четверо человек пострадали.

Авария произошла на трассе А4 у села Кашичи ночью в воскресенье. В автобусе было всего 10 человек. Из них один погиб, еще четверо получили травмы. Все ли они были гражданами Украины - не сообщают.

По предварительной информации, автобус врезался в ограждение и вылетел в кювет.

Фото: ДТП в Польше (rmf24.pl)