У Польщі потрапив в аварію автобус з українцями, є загиблий та травмовані

У Польщі на території Підкарпатського воєводства сталась дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю українського автобуса з українцями. В результаті загинув один з пасажирів, ще четверо людей постраждали.
Про це повідомляє RMF24.
Аварія сталася на трасі А4 біля села Кашичі вночі у неділю. В автобусі було загалом 10 людей. З них одна загинула, ще четверо отримали травми. Чи всі вони були громадянами України - не повідомляють.
За попередньою інформацією, автобус врізався у загорожу та вилетів у кювет.
Нагадаємо, 6 березня поблизу прикордонного пункту пропуску "Корчова-Краківець" автобус "Познань-Херсон" потрапив у ДТП, внаслідок чого загинуло 5 людей, а 35 осіб потрапили до лікарень. Всього в автобусі було 57 українців.
Також РБК-Україна писало, що на сході Польщі в місті Люблін сталася ДТП, в результаті якої двоє громадян України загинули.