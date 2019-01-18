ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Польше полиция задержала более 20 человек за угрозы политикам

Новости » Общество    18.01.2019 - 20:38
В Польше полиция задержала более 20 человек за угрозы политикам
Иллюстративное фото (facebook.com/PolicjaPL)

Задержанные публиковали угрозы в сети или осуществляли звонки на экстренные службы

В Польше полицейские задержали более двадцати человек, которых подозревают в угрозах мэрам, представителям государственной администрации, местных органов власти, политикам или тем, кто публично насмехался над трагической смертью мэра Гданьска Павла Адамовича. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Как отмечается, старший комиссар Главного управления полиции Анджей Броварек сказал, что прокуратуре уже сообщили о задержанных.

"Речь идет не про обычную критику или острое выражение своего мнения, а о конкретных угрозах убийством или угрозу для жизни многих людей. В последние дни было задержано более 20 человек. Речь идет о людях, которые публиковали сообщения в сети, а также осуществляли звонки в экстренные службы с угрозами мэрам городов и членам органов местной власти", - сказал Броварек.

Напомним, районный суд в Гданьске (Польша) арестовал 48-летнего жителя города, который во время телефонного звонка на экстренный номер угрожал убить председателя Европейского совета Дональда Туска.

Отметим, полиция в Польше начала задерживать людей, которые публично угрожают политикам, после того, как 13 января, на мэра Гданьска Павла Адамовича во время благотворительного концерта напал мужчина с ножом. Вследствие ранений Адамович умер.

Стало известно, где похоронят мэра Гданьска Мэра Гданьска похоронят в субботу
Новости Украины полицияПольша
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь