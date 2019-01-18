В Польше полиция задержала более 20 человек за угрозы политикам

Иллюстративное фото (facebook.com/PolicjaPL)

Задержанные публиковали угрозы в сети или осуществляли звонки на экстренные службы

В Польше полицейские задержали более двадцати человек, которых подозревают в угрозах мэрам, представителям государственной администрации, местных органов власти, политикам или тем, кто публично насмехался над трагической смертью мэра Гданьска Павла Адамовича. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Как отмечается, старший комиссар Главного управления полиции Анджей Броварек сказал, что прокуратуре уже сообщили о задержанных.

"Речь идет не про обычную критику или острое выражение своего мнения, а о конкретных угрозах убийством или угрозу для жизни многих людей. В последние дни было задержано более 20 человек. Речь идет о людях, которые публиковали сообщения в сети, а также осуществляли звонки в экстренные службы с угрозами мэрам городов и членам органов местной власти", - сказал Броварек.

Напомним, районный суд в Гданьске (Польша) арестовал 48-летнего жителя города, который во время телефонного звонка на экстренный номер угрожал убить председателя Европейского совета Дональда Туска.

Отметим, полиция в Польше начала задерживать людей, которые публично угрожают политикам, после того, как 13 января, на мэра Гданьска Павла Адамовича во время благотворительного концерта напал мужчина с ножом. Вследствие ранений Адамович умер.