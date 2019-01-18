У Польщі поліція затримала понад 20 осіб за погрози політикам

Ілюстративне фото (facebook.com/PolicjaPL)

Затримані публікували погрози у мережі або здійснювали дзвінки на екстренні служби

У Польщі поліцейські затримали понад двадцять осіб, яких підозрюють у погрозах мерам, представникам державної адміністрації, місцевих органів влади, політикам або тим, хто публічно насміхався над трагічною смертю мера Гданська Павла Адамовича. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Як зазначається, старший комісар Головного управління поліції Анджей Броварек сказав, що прокуратурі вже повідомили про затриманих.

"Мова йде не про звичайну критику або про гостре вираження своєї думки, а про конкретні загрози убивством чи загрозу для життя багатьох людей. В останні дні було затримано більше 20 осіб. Йдеться про людей, які публікували повідомлення в мережі, а також здійснювали дзвінки в екстрені служби з погрозами мерам міст і членам органів місцевої влади", - сказав Броварек.

Нагадаємо, районний суд у Гданську (Польща) арештував 48-річного жителя міста, який під час телефонного дзвінка на екстрений номер погрожував вбити голову Європейської ради Дональда Туска.

Зазначимо, поліція у Польщі почала затримувати людей, які публічно погрожують політикам, після того, як 13 січня, на мера Гданська Павела Адамовича під час благодійного концерту напав чоловік з ножем. Унаслідок поранень Адамович помер.