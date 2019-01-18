ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Польщі поліція затримала понад 20 осіб за погрози політикам

Новини » Суспільство    18.01.2019 - 20:38
У Польщі поліція затримала понад 20 осіб за погрози політикам
Ілюстративне фото (facebook.com/PolicjaPL)

Затримані публікували погрози у мережі або здійснювали дзвінки на екстренні служби

У Польщі поліцейські затримали понад двадцять осіб, яких підозрюють у погрозах мерам, представникам державної адміністрації, місцевих органів влади, політикам або тим, хто публічно насміхався над трагічною смертю мера Гданська Павла Адамовича. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо"

Як зазначається, старший комісар Головного управління поліції Анджей Броварек сказав, що прокуратурі вже повідомили про затриманих.

"Мова йде не про звичайну критику або про гостре вираження своєї думки, а про конкретні загрози убивством чи загрозу для життя багатьох людей. В останні дні було затримано більше 20 осіб. Йдеться про людей, які публікували повідомлення в мережі, а також здійснювали дзвінки в екстрені служби з погрозами мерам міст і членам органів місцевої влади", - сказав Броварек.

Нагадаємо, районний суд у Гданську (Польща) арештував 48-річного жителя міста, який під час телефонного дзвінка на екстрений номер погрожував вбити голову Європейської ради Дональда Туска. 

Зазначимо, поліція у Польщі почала затримувати людей, які публічно погрожують політикам, після того, як 13 січня, на мера Гданська Павела Адамовича під час благодійного концерту напав чоловік з ножем. Унаслідок поранень Адамович помер. 

Стало відомо, де поховають мера Гданська Мера Гданська поховають в суботу
Новини України полицияПольша
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся