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В Польше пограничники задержали украинца: перевозил нелегалов из Ирака

Автор: Наталья Скороход

В Польше на границе с Беларусью задержали гражданина Украины. Он перевозил грузовиком в Польшу нелегальных мигрантов из Ирака.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пограничную службу в Польше.

Инцидент произошел 17 октября в районе населенного пункта Радзивиллов. Пограничники задержали украинца, который на грузовом автомобиле перевозил нелегалов.

"Гражданин Украины на грузовом автомобиле, принадлежащем популярной курьерской компании, перевозил 27 нелегальных мигрантов из Ирака", - говорится в сообщении польских пограничников.

Отметим, что ситуация на польско-белорусской границе до сих пор остается напряженной из-за нелегальных мигрантов. Польша обвиняет режим Лукашенко в гибридных атаках.

Напомним, что за день через границу Беларуси в Польшу питались пробраться полтысячи человек. Об этом сообщили польские пограничники.

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Польша