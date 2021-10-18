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У Польщі прикордонники затримали українця: перевозив нелегалів з Іраку

Автор: Наталья Скороход

У Польщі на кордоні з Білоруссю затримали громадянина України. Він перевозив вантажівкою до Польщі нелегальних мігрантів з Іраку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прикордонну службу у Польщі.

Інцидент стався 17 жовтня в районі населеного пункту Радзивіллів. Прикордонники затримали українця, який на вантажному автомобілі перевозив нелегалів.

"Громадянин України на вантажному автомобілі, що належить популярній кур'єрській компанії, перевозив 27 нелегальних мігрантів з Іраку", - йдеться в повідомленні польських прикордонників.

Зазначимо, що ситуація на польсько-білоруському кордоні досі залишається напруженою через нелегальних мігрантів. Польща звинувачує режим Лукашенка в гібридних атаках.

Нагадаємо, що за день через кордон Білорусі до Польщі харчувалися пробратися півтисячі людей. Про це повідомили польські прикордонники.

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Польша