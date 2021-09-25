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В Польше перевернулся автомобиль с украинцами: есть погибший

Автор: Наталья Скороход

Сегодня в Польше в Малой Лиготе (г. Олесница) перевернулся автомобиль, в котором находились украинцы. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Olesnica.

Известно, что в результате аварии погиб гражданин Украины, которому было приблизительно 30 лет. Спасатели его реанимировали, но, к сожалению, он, скорее всего, скончался от обширных травм.

двигаться с превышением скорости", - говорится в сообщении.

Из-за того, что машина перевернулась в результате аварии, пока не установленно, что именно погибший управлял автомобилем.

"Криминалисты взяли генетический материал для исследования, которое покажет, действительно ли этот мужчина управлял легковой машиной", - говорят полицейские.

Напомним, что недавно в Польше произошло ДТП с украинцами. В результате два человека погибли.

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