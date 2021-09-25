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У Польщі перекинулась автівка з українцями: є загиблий

Автор: Наталья Скороход

Сьогодні в Польщі у Малій Ліготі (м. Олесниця) перекинулась автівка, в якій перебували українці. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув один чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Olesnica.

Відомо, що в результаті аварії загинув громадянин України, якому було приблизно 30 років. Рятувальники його реанімували, але, на жаль, він, швидше за все, помер від великих травм.

рухатися з перевищенням швидкості", - йдеться в повідомленні.

Через те, що машина перекинулася в результаті аварії, поки не встановлено, що саме загиблий керував автівкою.

"Криміналісти взяли генетичний матеріал для дослідження, яке покаже, чи дійсно цей чоловік керував легковою машиною", - кажуть поліцейські.

Нагадаємо, що нещодавно в Польщі сталася ДТП з українцями. В результаті двоє людей загинули.

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