У Польщі перекинулась автівка з українцями: є загиблий

Відомо, що в результаті аварії загинув громадянин України, якому було приблизно 30 років. Рятувальники його реанімували, але, на жаль, він, швидше за все, помер від великих травм.

рухатися з перевищенням швидкості", - йдеться в повідомленні.

Через те, що машина перекинулася в результаті аварії, поки не встановлено, що саме загиблий керував автівкою.

"Криміналісти взяли генетичний матеріал для дослідження, яке покаже, чи дійсно цей чоловік керував легковою машиною", - кажуть поліцейські.