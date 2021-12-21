В Польше передали в суд дело экс-главы "Укравтодора" Новака

Бывшего чиновника, в частности, обвиняют в том, что, находясь на посту главы "Укравтодора", он брал взятки за победу "нужных" субъектов хозяйствования на тендерах. Дела по коррупционным преступлениям Новака расследуют как в Украине, так и в Польше.

"Сегодня, 21 декабря, Окружной прокуратурой Варшавы завершено расследование в соответствующем уголовном производстве и направлен обвинительный акт в отношении бывшего руководителя "Укравтодора" и других лиц в суд", - заявили в САП.

В Украине же сейчас завершено расследование в отношении владельца одного из субъектов хозяйствования, который благодаря взятке победил в тендере.

"В настоящее время сторона защиты знакомится с материалами досудебного расследования, после чего будет решен вопрос о направлении обвинительного акта в суд", - добавили в прокуратуре.