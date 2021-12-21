UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Польше передали в суд дело экс-главы "Укравтодора" Новака

Автор: Дмитрий Левицкий

В Польше завершили досудебное расследование дела в отношении бывшего руководителя "Укравтодора" Славомира Новака. Польские правоохранители направили обвинительный акт в суд Варшавы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Бывшего чиновника, в частности, обвиняют в том, что, находясь на посту главы "Укравтодора", он брал взятки за победу "нужных" субъектов хозяйствования на тендерах. Дела по коррупционным преступлениям Новака расследуют как в Украине, так и в Польше.

"Сегодня, 21 декабря, Окружной прокуратурой Варшавы завершено расследование в соответствующем уголовном производстве и направлен обвинительный акт в отношении бывшего руководителя "Укравтодора" и других лиц в суд", - заявили в САП.

В Украине же сейчас завершено расследование в отношении владельца одного из субъектов хозяйствования, который благодаря взятке победил в тендере.

"В настоящее время сторона защиты знакомится с материалами досудебного расследования, после чего будет решен вопрос о направлении обвинительного акта в суд", - добавили в прокуратуре.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше заявили о новом подозреваемом по делу Новака.

Читайте РБК-Украина в Google News
Славомир НовакУкравтодорПольша