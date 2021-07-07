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В Польше появился новый подозреваемый по делу экс-главы "Укравтодора"

Новина українською →
Варшава, Среда 07 июля 2021 13:21
В Польше появился новый подозреваемый по делу экс-главы "Укравтодора" Фото: экс-глава "Укравтодора" Славомир Новак (flickr.com/platformaobywatelskarp)
Автор: Анастасия Рокитна

Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало еще одного подозреваемого по делу экс-главы "Укравтодора" Славомира Новака. Это гражданка Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на PAP.

По словам представителя министра-координатора специальных служб, доказательства подтверждают, что она участвовала в организованной преступной группе, возглавляемой Новаком.

"Центральное антикоррупционное бюро задержало еще одного человека в рамках расследования по Славомиру Новаку. Ей предъявлено обвинение в коррупции", - сообщил он.

Департамент коммуникаций ведомства сообщил, что задержание произошло утром 7 июля и что задержанная является гражданкой Украины. Ей предъявят обвинения в отмывании денег, полученных коррупционным путем, и участие в фальсификации документов.

Напомним, в июле прокуратура Варшавы предъявила обвинения Славомиру Новаку в руководстве организованной преступной группой, которая получала выгоду от коррупции. Расследование связано с периодом, когда он возглавлял "Укравтодор".

Также Новака подозревают в подстрекательстве врача Медицинского военного института в Варшаве в предоставлении медицинских справок, которыми он намеревался воспользоваться, чтобы оправдать свое отсутствие на работе в Украине.

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Славомир Новак
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